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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Писали иб заработает в понедельник
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:04
выходит что остатки по картам попали в блок из-за миграции на 4 дня
никому не верю
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:40
Жадность и Отвага!
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