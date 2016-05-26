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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:22
Писали иб заработает в понедельник
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Boundless
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:04
Boundless написав:
Писали иб заработает в понедельник
выходит что остатки по картам попали в блок из-за миграции на 4 дня
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:40
Boundless написав:
Писали иб заработает в понедельник
А в какой именно понедельник?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:40
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lubopytnaya написав: Boundless написав:
Писали иб заработает в понедельник
А в какой именно понедельник?
Который после воскресенья. А если серьёзно - банк обещал одни сроки окончания работ, а на деле всё неизвестно когда заработает.
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Порт
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Додано: Нед 28 жов, 2018 12:06
Интернет не проверяла, но вчера расплачивалась картой банка, все прошло нормально.
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Hella
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Додано: Пон 29 жов, 2018 08:11
Hella написав:
Интернет не проверяла, но вчера расплачивалась картой банка, все прошло нормально.
А мені -2000 по дебетці намалювали.
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Кочевник
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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:24
Уж понедельник наступил....
Чекаємо наступного?
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Кочевник
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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:42
Горячка сообщает что "сегодня ИБ вряд-ли заработает".. Идиеты..
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Asdушный
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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:49
Кочевник написав:
А мені -2000 по дебетці намалювали.
а ще ви це бачите?
ІБ ж в дауні (до невідомо якого понеділка)
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greenozon
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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:51
greenozon написав: Кочевник написав:
А мені -2000 по дебетці намалювали.
а ще ви це бачите?
ІБ ж в дауні (до невідомо якого понеділка)
Провожу платіж в ізіпей. Приходить 3dsecure і потім відлуп. І смс "Недостатньо коштів. -1800 грн", в суботу на 200 грн поповняв, успішно.
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Кочевник
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