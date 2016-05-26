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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Писали иб заработает в понедельник
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 12.02.08
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:04

  Boundless написав:Писали иб заработает в понедельник

выходит что остатки по картам попали в блок из-за миграции на 4 дня :!:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11075
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:40

  Boundless написав:Писали иб заработает в понедельник

А в какой именно понедельник? :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3439
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:40

[*]
  lubopytnaya написав:
  Boundless написав:Писали иб заработает в понедельник

А в какой именно понедельник? :wink:

Который после воскресенья. А если серьёзно - банк обещал одни сроки окончания работ, а на деле всё неизвестно когда заработает.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интернет не проверяла, но вчера расплачивалась картой банка, все прошло нормально.
Hella
 
Повідомлень: 816
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 08:11

  Hella написав:Интернет не проверяла, но вчера расплачивалась картой банка, все прошло нормально.

А мені -2000 по дебетці намалювали.
Кочевник
 
Повідомлень: 486
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уж понедельник наступил....

Чекаємо наступного?
Кочевник
 
Повідомлень: 486
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Горячка сообщает что "сегодня ИБ вряд-ли заработает".. Идиеты.. :D
Asdушный
 
Повідомлень: 194
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:А мені -2000 по дебетці намалювали.


а ще ви це бачите?
ІБ ж в дауні (до невідомо якого понеділка)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3215
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:51

  greenozon написав:
  Кочевник написав:А мені -2000 по дебетці намалювали.


а ще ви це бачите?
ІБ ж в дауні (до невідомо якого понеділка)

Провожу платіж в ізіпей. Приходить 3dsecure і потім відлуп. І смс "Недостатньо коштів. -1800 грн", в суботу на 200 грн поповняв, успішно.
Кочевник
 
Повідомлень: 486
З нами з: 16.02.17
Подякував: 82 раз.
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