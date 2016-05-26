|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:55
Терміни переходу на наш процесінг зірвано, обіцянки не виконано...стандарт лишився руский? Де шановний офПред шо скаже?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25926
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59
А погашение через кассу, смотрю, сорок грн стоит?
Или можно как то избежать?
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02
Asdушный написав:
Или можно как то избежать
Можна ...тут це не проблема...поки що.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25926
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:05
Квесторе_поверніться написав: Asdушный написав:
Или можно как то избежать
Можна ...тут це не проблема...поки що.
А как? Если сегодня гаситься надо, а ИБ в дауне?
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:09
Asdушный написав: Квесторе_поверніться написав: Asdушный написав:
Или можно как то избежать
Можна ...тут це не проблема...поки що.
А как? Если сегодня гаситься надо, а ИБ в дауне?
З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25926
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:13
Квесторе_поверніться написав:
З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
А СЕП тут сейчас зачисляют день в день? Раньше были какие-то нюансы насчет второго дня поэтому давно ушел на перевод через свою БВК.
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:19
Asdушный написав: Квесторе_поверніться написав: Asdушный написав:
Или можно как то избежать
Можна ...тут це не проблема...поки що.
А как? Если сегодня гаситься надо, а ИБ в дауне?
Барсук попереджав, що погаситися варто до 23-го. Матимете гемор.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:21
Asdушный написав: Квесторе_поверніться написав:
З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
А СЕП тут сейчас зачисляют день в день? Раньше были какие-то нюансы насчет второго дня поэтому давно ушел на перевод через свою БВК.
Через Ізю з БВК зараз можна кинути?
КАжуть якщо БВК поповнювати в банкоматі Фарса грошенята заходять на 2 день. Правда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25926
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|63041
|7890037
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13305
|2579179
|
Пон 29 жов, 2018 02:28
Sanio
|
|143
|17279
|
|