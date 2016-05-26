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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3214321532163217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:55

Терміни переходу на наш процесінг зірвано, обіцянки не виконано...стандарт лишився руский? Де шановний офПред шо скаже?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

А погашение через кассу, смотрю, сорок грн стоит? :( Или можно как то избежать?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Asdушный написав:Или можно как то избежать

Можна ...тут це не проблема...поки що.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Asdушный написав:Или можно как то избежать

Можна ...тут це не проблема...поки що.
А как? Если сегодня гаситься надо, а ИБ в дауне? :)
Asdушный
 
Повідомлень: 194
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:09

  Asdушный написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Asdушный написав:Или можно как то избежать

Можна ...тут це не проблема...поки що.
А как? Если сегодня гаситься надо, а ИБ в дауне? :)

З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:13

  Квесторе_поверніться написав:З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
А СЕП тут сейчас зачисляют день в день? Раньше были какие-то нюансы насчет второго дня поэтому давно ушел на перевод через свою БВК.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:19

  Asdушный написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Asdушный написав:Или можно как то избежать

Можна ...тут це не проблема...поки що.
А как? Если сегодня гаситься надо, а ИБ в дауне? :)

Барсук попереджав, що погаситися варто до 23-го. Матимете гемор.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:21

  Asdушный написав:
  Квесторе_поверніться написав:З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
А СЕП тут сейчас зачисляют день в день? Раньше были какие-то нюансы насчет второго дня поэтому давно ушел на перевод через свою БВК.

Через Ізю з БВК зараз можна кинути?
КАжуть якщо БВК поповнювати в банкоматі Фарса грошенята заходять на 2 день. Правда?
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Квесторе_поверніться
 
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