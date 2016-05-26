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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:55
Терміни переходу на наш процесінг зірвано, обіцянки не виконано...стандарт лишився руский? Де шановний офПред шо скаже?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
А погашение через кассу, смотрю, сорок грн стоит? Или можно как то избежать?
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:05
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:09
З іншого банку СЕПом як один з варіантів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:13
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:19
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:21
Через Ізю з БВК зараз можна кинути?
КАжуть якщо БВК поповнювати в банкоматі Фарса грошенята заходять на 2 день. Правда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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