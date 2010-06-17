Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:16
Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ось і визначили, звідкі мінус. Поповнення через ізіпей за 23.10 (за два дні до колапсу) не зарахували. Рукожопи.
Раніше середи не обіцяють, що буде працювати.
Враховуючи, що п2п за 23.10 не зайшов, то сеп не факт, ща також зайде. Топайте в касу, бо потім внесених грошей не знайдете.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25
Процесинг касается только карточек. Если по номеру счета - это отдельная парафия и она не меняется. Если бы у меня например кредит обычный был (без карточки) - я же его точно также в банкомате/терминале могу гасить.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:57
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы бы лучше ничего с картами не делали, пока оффпред не даст отмашку, а то потом будете писать заявления на поиск средств.
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