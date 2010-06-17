RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3216321732183219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:16

  Asdушный написав:Ну неужели никто через банкомат в отделении деньги никто не вносит? Какой там все-таки регламент зачисления был ?

Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6417
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4292 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ось і визначили, звідкі мінус. Поповнення через ізіпей за 23.10 (за два дні до колапсу) не зарахували. Рукожопи.
Раніше середи не обіцяють, що буде працювати.

Враховуючи, що п2п за 23.10 не зайшов, то сеп не факт, ща також зайде. Топайте в касу, бо потім внесених грошей не знайдете.
Кочевник
 
Повідомлень: 491
З нами з: 16.02.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25

  Вкладчик1234 написав:Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
Процесинг касается только карточек. Если по номеру счета - это отдельная парафия и она не меняется. Если бы у меня например кредит обычный был (без карточки) - я же его точно также в банкомате/терминале могу гасить.
Asdушный
 
Повідомлень: 202
З нами з: 03.12.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:57

  Кочевник написав:Ось і визначили, звідкі мінус. Поповнення через ізіпей за 23.10 (за два дні до колапсу) не зарахували.

+1 У меня незачислили внутренний перевод через инет-банк от 15:00 24.10.18. между Депозиткой и Авторской Голд :(
Sinica
 
Повідомлень: 65
З нами з: 08.07.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вы бы лучше ничего с картами не делали, пока оффпред не даст отмашку, а то потом будете писать заявления на поиск средств.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3216321732183219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, Asdушный, Google Feedfetcher, mephala, riwalir, V2 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6303, 6304, 6305
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63046 7890682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 11:56
Annet_
Банк Львів 1 ... 9, 10, 11
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
100 49344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 11:25
greenozon
Місто Банк 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
304 82177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 10:46
cheburek3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.