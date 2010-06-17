Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:16
Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ось і визначили, звідкі мінус. Поповнення через ізіпей за 23.10 (за два дні до колапсу) не зарахували. Рукожопи.
Раніше середи не обіцяють, що буде працювати.
Враховуючи, що п2п за 23.10 не зайшов, то сеп не факт, ща також зайде. Топайте в касу, бо потім внесених грошей не знайдете.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25
Процесинг касается только карточек. Если по номеру счета - это отдельная парафия и она не меняется. Если бы у меня например кредит обычный был (без карточки) - я же его точно также в банкомате/терминале могу гасить.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:57
+1 У меня не зачислили внутренний перевод через инет-банк от 15:00 24.10.18. между Депозиткой и Авторской Голд
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 29 жов, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы бы лучше ничего с картами не делали, пока оффпред не даст отмашку, а то потом будете писать заявления на поиск средств.
panatar.com
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отделение на Тимошенко, 21.
Банкоматы не работают, касса не работает - объявление на двери.
Похоже, можно только пользоваться картами в магазинах.
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:25
По-моему это на что-то другое похоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:38
Скунсу хана? Ой, я танцюватиму!!!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:53
Лишіть скунса в спокої. Хоч і запашний, але ж помічний!
panatar.com
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:57
До наступного понеділка?
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