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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3217321832193220>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:16

  Asdушный написав:Ну неужели никто через банкомат в отделении деньги никто не вносит? Какой там все-таки регламент зачисления был ?

Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ось і визначили, звідкі мінус. Поповнення через ізіпей за 23.10 (за два дні до колапсу) не зарахували. Рукожопи.
Раніше середи не обіцяють, що буде працювати.

Враховуючи, що п2п за 23.10 не зайшов, то сеп не факт, ща також зайде. Топайте в касу, бо потім внесених грошей не знайдете.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25

  Вкладчик1234 написав:Какие банкоматы и регламенты во время смены процессинга?
Уж лучше СЭП (недавно менялись 2625 на 2620)
Процесинг касается только карточек. Если по номеру счета - это отдельная парафия и она не меняется. Если бы у меня например кредит обычный был (без карточки) - я же его точно также в банкомате/терминале могу гасить.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:57

  Кочевник написав:Ось і визначили, звідкі мінус. Поповнення через ізіпей за 23.10 (за два дні до колапсу) не зарахували.

+1 У меня не зачислили внутренний перевод через инет-банк от 15:00 24.10.18. между Депозиткой и Авторской Голд :(
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 29 жов, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вы бы лучше ничего с картами не делали, пока оффпред не даст отмашку, а то потом будете писать заявления на поиск средств.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отделение на Тимошенко, 21.
Банкоматы не работают, касса не работает - объявление на двери.
Похоже, можно только пользоваться картами в магазинах.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:25

  Hella написав:Отделение на Тимошенко, 21.
Банкоматы не работают, касса не работает - объявление на двери.
Похоже, можно только пользоваться картами в магазинах.

По-моему это на что-то другое похоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:38

  Hella написав:Отделение на Тимошенко, 21.
Банкоматы не работают, касса не работает - объявление на двери.
Похоже, можно только пользоваться картами в магазинах.

Скунсу хана? :P Ой, я танцюватиму!!! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:53

  Козак-характерник написав:
  Hella написав:Отделение на Тимошенко, 21.
Банкоматы не работают, касса не работает - объявление на двери.
Похоже, можно только пользоваться картами в магазинах.

Скунсу хана? :P Ой, я танцюватиму!!! :P

Лишіть скунса в спокої. Хоч і запашний, але ж помічний!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:57

  unlock написав:
  Козак-характерник написав:
  Hella написав:Отделение на Тимошенко, 21.
Банкоматы не работают, касса не работает - объявление на двери.
Похоже, можно только пользоваться картами в магазинах.

Скунсу хана? :P Ой, я танцюватиму!!! :P

Лишіть скунса в спокої. Хоч і запашний, але ж помічний!

До наступного понеділка?
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