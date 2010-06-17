хто казав?
чи дез-інформуємо шановне товариство форуму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
хто казав?
чи дез-інформуємо шановне товариство форуму
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарсику желаю только хорошего,но поражает его активное пылесосенье гриши и шуры-муры с КБ по депозитам! Почему бы всё прозрачно не указывать в договоре! P.S. Запасся попкорном и наблюдаю!
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:03
Інфо з джерел близьких до офіційних...щось пішло не так...тому і чекаєм пояснень від офПреда.
Шановний офПред, виходьте...не ховайтесь і доложіть всю правду.
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