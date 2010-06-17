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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3217321832193220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що ІБ включать в понеділок, 29 жовтня року 2018.


хто казав?
чи дез-інформуємо шановне товариство форуму
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсику желаю только хорошего,но поражает его активное пылесосенье гриши и шуры-муры с КБ по депозитам! Почему бы всё прозрачно не указывать в договоре! P.S. Запасся попкорном и наблюдаю!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:03

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що ІБ включать в понеділок, 29 жовтня року 2018.


хто казав?
чи дез-інформуємо шановне товариство форуму

Інфо з джерел близьких до офіційних...щось пішло не так...тому і чекаєм пояснень від офПреда.
Шановний офПред, виходьте...не ховайтесь і доложіть всю правду. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:13

С Депозитки сегодня снял в банкомате 1К
guntherhouse777
 
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