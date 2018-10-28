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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3218321932203221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

guntherhouse777 написав:С Депозитки сегодня снял в банкомате 1К



аналогічно. Проте з рахунку списалось з комісією. Мабуть новий процесинг не докрутили )
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:00

  casper12 написав:
guntherhouse777 написав:С Депозитки сегодня снял в банкомате 1К



аналогічно. Проте з рахунку списалось з комісією. Мабуть новий процесинг не докрутили )

Може ще якусь суму заблокувало
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:20

  casper12 написав:
guntherhouse777 написав:С Депозитки сегодня снял в банкомате 1К



аналогічно. Проте з рахунку списалось з комісією. Мабуть новий процесинг не докрутили )

Мы в курсе о подобной проблеме. Это будет устранено в индивидуальном порядке. Если не сложно, напишите номер Вашей карты на abutenko@forward-bank.com.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уважаемый представитель.
Сегодня жена оформила карту Депозитка.
Подскажите, активировать карту и подключить ИБ можно уже сегодня, или лучше подождать когда ИБ заработает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:26

Квесторе_поверніться
Так в інший. Відділення немає.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:28

  anikola13 написав:Квесторе_поверніться
Так в інший. Відділення немає.

Сказали чекати до середи.
Витягуйте заначку з іншого місця якщо потрібно терміново.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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