guntherhouse777 написав:С Депозитки сегодня снял в банкомате 1К
аналогічно. Проте з рахунку списалось з комісією. Мабуть новий процесинг не докрутили )
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
аналогічно. Проте з рахунку списалось з комісією. Мабуть новий процесинг не докрутили )
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:00
Може ще якусь суму заблокувало
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:20
Мы в курсе о подобной проблеме. Это будет устранено в индивидуальном порядке. Если не сложно, напишите номер Вашей карты на abutenko@forward-bank.com.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уважаемый представитель.
Сегодня жена оформила карту Депозитка.
Подскажите, активировать карту и подключить ИБ можно уже сегодня, или лучше подождать когда ИБ заработает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:28
Сказали чекати до середи.
Витягуйте заначку з іншого місця якщо потрібно терміново.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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