Беспредел! Уважаемый официальный представитель, не желает ли банк вернуть мне 40грн (которые таки пришлось заплатить в кассе)? От того что у вас что-то пошло не так - почему я должен платить свои деньги? Докладываю по походу в отделение - работала касса , один из двух банкоматов и терминал ИЗИ. Банкоматы больше не берут денег по номеру счета - такая функция ликвидирована вообще. По карте зачисляют деньги только на второй день(судя по рассказам горячки и менеджера в отделении). Терминал ИЗИ не увидел ни одного моего счета, поэтому не удалось дойти до странички где пишут о комиссии и времени зачисления. Оставалась только касса... Кстати, горячка утверждает что и через кассу теперь зачисление на второй день - в отделении мнение другое. Вот и проверим.
Asdушный написав:Беспредел! Уважаемый официальный представитель, не желает ли банк вернуть мне 40грн (которые таки пришлось заплатить в кассе)? От того что у вас что-то пошло не так - почему я должен платить свои деньги? Докладываю по походу в отделение - работала касса , один из двух банкоматов и терминал ИЗИ. Банкоматы больше не берут денег по номеру счета - такая функция ликвидирована вообще. По карте зачисляют деньги только на второй день(судя по рассказам горячки и менеджера в отделении). Терминал ИЗИ не увидел ни одного моего счета, поэтому не удалось дойти до странички где пишут о комиссии и времени зачисления. Оставалась только касса... Кстати, горячка утверждает что и через кассу теперь зачисление на второй день - в отделении мнение другое. Вот и проверим.
Ощадний не захотіли відкривати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Asdушный написав:Заикнулся про счет - "ой, приходите завтра, а лучше в среду"...
Банка Вам винна соррібонус...це 100%.
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