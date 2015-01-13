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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3219322032213222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Беспредел! Уважаемый официальный представитель, не желает ли банк вернуть мне 40грн (которые таки пришлось заплатить в кассе)? От того что у вас что-то пошло не так - почему я должен платить свои деньги?
Докладываю по походу в отделение - работала касса , один из двух банкоматов и терминал ИЗИ. Банкоматы больше не берут денег по номеру счета - такая функция ликвидирована вообще. По карте зачисляют деньги только на второй день(судя по рассказам горячки и менеджера в отделении). Терминал ИЗИ не увидел ни одного моего счета, поэтому не удалось дойти до странички где пишут о комиссии и времени зачисления. Оставалась только касса... :(
Кстати, горячка утверждает что и через кассу теперь зачисление на второй день - в отделении мнение другое. Вот и проверим.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:19

  Asdушный написав:Беспредел! Уважаемый официальный представитель, не желает ли банк вернуть мне 40грн (которые таки пришлось заплатить в кассе)? От того что у вас что-то пошло не так - почему я должен платить свои деньги?
Докладываю по походу в отделение - работала касса , один из двух банкоматов и терминал ИЗИ. Банкоматы больше не берут денег по номеру счета - такая функция ликвидирована вообще. По карте зачисляют деньги только на второй день(судя по рассказам горячки и менеджера в отделении). Терминал ИЗИ не увидел ни одного моего счета, поэтому не удалось дойти до странички где пишут о комиссии и времени зачисления. Оставалась только касса... :(
Кстати, горячка утверждает что и через кассу теперь зачисление на второй день - в отделении мнение другое. Вот и проверим.

Ощадний не захотіли відкривати?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заикнулся про счет - "ой, приходите завтра, а лучше в среду"... :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:25

  Asdушный написав:Заикнулся про счет - "ой, приходите завтра, а лучше в среду"... :)

Банка Вам винна соррібонус...це 100%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:43

  Asdушный написав:Заикнулся про счет - "ой, приходите завтра, а лучше в среду"... :)

От же ж нехорошие люди. Спокойно открывал сберсчёт в четверг, в самый разгар перехода на новый процессинг. Не работали ни карты, ни банкоматы, ни терминалы. А сбер открыли без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:02

  Asdушный написав:Беспредел! Уважаемый официальный представитель, не желает ли банк вернуть мне 40грн (которые таки пришлось заплатить в кассе)?

Бесполезняк. Деньги банк не вернет.
Так что, в качестве сатисфакции требуйте у них Сосну!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Что-то напоминает Дельта-процессинг. :mrgreen:
Ratatui
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