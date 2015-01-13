Додано: Пон 29 жов, 2018 18:16

Беспредел! Уважаемый официальный представитель, не желает ли банк вернуть мне 40грн (которые таки пришлось заплатить в кассе)? От того что у вас что-то пошло не так - почему я должен платить свои деньги?Докладываю по походу в отделение - работала касса , один из двух банкоматов и терминал ИЗИ. Банкоматы больше не берут денег по номеру счета - такая функция ликвидирована вообще. По карте зачисляют деньги только на второй день(судя по рассказам горячки и менеджера в отделении). Терминал ИЗИ не увидел ни одного моего счета, поэтому не удалось дойти до странички где пишут о комиссии и времени зачисления. Оставалась только касса...Кстати, горячка утверждает что и через кассу теперь зачисление на второй день - в отделении мнение другое. Вот и проверим.