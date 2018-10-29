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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:53
unlock написав: Кочевник написав:
Прогрес. Чат-бот вже бачить які картки є в акаунті. Баланс ще бачить.
Та нє. Картки чат бот бачить, але при спробі перевірити баланс, на будь-якій карті пише карта заблокована.
До того навіть список карток не бачив. А мене просто "дія завершена" при перевірці балансу.
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