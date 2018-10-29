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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3220322132223223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:53

  unlock написав:
  Кочевник написав:Прогрес. Чат-бот вже бачить які картки є в акаунті. Баланс ще бачить.

Та нє. Картки чат бот бачить, але при спробі перевірити баланс, на будь-якій карті пише карта заблокована.

До того навіть список карток не бачив. А мене просто "дія завершена" при перевірці балансу.
Кочевник
 
Повідомлень: 494
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:44

ИБ когда запустят?
С картами в оффлайне проблем нет?
Какая текущая ситуация?
ignorabimus
 
Повідомлень: 658
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  #<1 ... 3220322132223223
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