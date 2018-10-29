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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:53
unlock написав: Кочевник написав:
Прогрес. Чат-бот вже бачить які картки є в акаунті. Баланс ще бачить.
Та нє. Картки чат бот бачить, але при спробі перевірити баланс, на будь-якій карті пише карта заблокована.
До того навіть список карток не бачив. А мене просто "дія завершена" при перевірці балансу.
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Кочевник
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:44
ИБ когда запустят?
С картами в оффлайне проблем нет?
Какая текущая ситуация?
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ignorabimus
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:25
ignorabimus написав:
ИБ когда запустят?
С картами в оффлайне проблем нет?
Какая текущая ситуация?
По картам. Сегодня р2р прошел.
ИБ обещают завтра открыть....
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anikola13
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:53
мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода
PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.
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greenozon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:55
greenozon написав:
мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода
PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.
Интересно, если нема, деньги то отдают? Или блок на всю жизнь, списание в пользу банка?
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Mutabor
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:47
greenozon написав:
мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода
PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.
Первичку требовали или окончившиеся депо с других банков пойдет?
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guntherhouse777
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