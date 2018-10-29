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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:53

  unlock написав:
  Кочевник написав:Прогрес. Чат-бот вже бачить які картки є в акаунті. Баланс ще бачить.

Та нє. Картки чат бот бачить, але при спробі перевірити баланс, на будь-якій карті пише карта заблокована.

До того навіть список карток не бачив. А мене просто "дія завершена" при перевірці балансу.
Кочевник
 
Повідомлень: 494
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:44

ИБ когда запустят?
С картами в оффлайне проблем нет?
Какая текущая ситуация?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:25

  ignorabimus написав:ИБ когда запустят?
С картами в оффлайне проблем нет?
Какая текущая ситуация?

По картам. Сегодня р2р прошел.
ИБ обещают завтра открыть....
anikola13
 
Повідомлень: 504
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:53

мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода :)

PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:55

  greenozon написав:мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода :)

PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.

:mrgreen:


Интересно, если нема, деньги то отдают? Или блок на всю жизнь, списание в пользу банка? :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:47

  greenozon написав:мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода :)

PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.

:mrgreen:

Первичку требовали или окончившиеся депо с других банков пойдет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:42

  vcy написав:Пополнял сегодня "Депозитку", новый интерфейс, возможность добавить или заменить если выплюнул. СМС о поступлении пришла как обычно, почти сразу.
Как пополняли депозитку? Через кэш-ин банкомат?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Смс призодят при пополнении депозитки СЕПом?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

До "процессінгу" - ТАК
Boundless написав:Смс призодят при пополнении депозитки СЕПом?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Mutabor написав:Интересно, если нема, деньги то отдают? Или блок на всю жизнь, списание в пользу банка?

На вихід пущають з речами.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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