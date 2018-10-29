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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:30

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода :)

PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.

:mrgreen:

Первичку требовали или окончившиеся депо с других банков пойдет?


2е але зі всіма потрохами (квитанції, договора, виписки ... печатки датніки і підписи)

все сканувалось, завірялось і слалось в ФМ :)
+50грн !
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greenozon
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