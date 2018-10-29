guntherhouse777 написав:greenozon написав:мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода
PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.
Первичку требовали или окончившиеся депо с других банков пойдет?
2е але зі всіма потрохами (квитанції, договора, виписки ... печатки датніки і підписи)
все сканувалось, завірялось і слалось в ФМ