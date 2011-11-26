Forward Bank здійснив перехід на новий центр обробки карткових операцій, розпочавши співпрацю з Українським процесінговим центром (UPC).
Звертаємо вашу увагу, що технічні роботи з налаштування процесингового центру триватимуть до 11 листопада. У цей період можлива затримка в роботі сервісів, пов’язаних з картками (отримання PIN-коду, зарахування коштів на карткові рахунки та ін.) до декількох годин. Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу.
У разі виникнення запитань просимо телефонувати до контакт-центру банку за номером: 0 800 300 880, писати у Facebook Messenger або звертатись до будь-якого відділення банку. Усі відділення банку працюють в стандартному режимі.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?
Forward Bank перейшов на новий процесинговий центр
Forward Bank здійснив перехід на новий центр обробки карткових операцій, розпочавши співпрацю з Українським процесінговим центром (UPC).
Ми завдячуємо нашому новому партнеру UPC та VISA Україна за ефективну співпрацю, а клієнтам – за лояльне відношення. Завдяки переходу на Український процесінговий центр ми маємо можливість оперативніше впроваджувати інноваційні технології та сервіси щодо оформлення та обслуговування платіжних карток.
Переважна більшість операцій з картками банку виконується у звичайному режимі. Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.
У разі виникнення запитань просимо телефонувати до контакт-центру банку за номером: 0 800 300 880, писати у Facebook Messenger або звертатись до будь-якого відділення банку. Усі відділення банку працюють в стандартному режимі. http://www.forward-bank.com/press-cente ... iy-tsentr/
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Forward Bank здійснив перехід на новий центр обробки карткових операцій, розпочавши співпрацю з Українським процесінговим центром (UPC).
Звертаємо вашу увагу, що технічні роботи з налаштування процесингового центру триватимуть до 11 листопада. У цей період можлива затримка в роботі сервісів, пов’язаних з картками (отримання PIN-коду, зарахування коштів на карткові рахунки та ін.) до декількох годин. Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу.
У разі виникнення запитань просимо телефонувати до контакт-центру банку за номером: 0 800 300 880, писати у Facebook Messenger або звертатись до будь-якого відділення банку. Усі відділення банку працюють в стандартному режимі.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?
Так це замість ІБ Віра нам виложила.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Порт написав:Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?
Да Вы оптимист! Хорошо, если они к 1 декабря справятся.
Сьогодні в 24-00 все має працювати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.