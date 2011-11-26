RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3222322332243225>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:30

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:мда... рібяткі,
правду пишуть - фінмон в барсіка самий крутий і вимогливий,
проходив повну ідентифікацію (все що >150K прискіпливо перевіряється)
ще та пригода :)

PS нема пояснення походження коштів (документальних, із всіма печатями і штампами і датами) - навіть і не думайте їх сюди нести.

:mrgreen:

Первичку требовали или окончившиеся депо с других банков пойдет?


2е але зі всіма потрохами (квитанції, договора, виписки ... печатки датніки і підписи)

все сканувалось, завірялось і слалось в ФМ :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:59

Шановні клієнти!

Forward Bank здійснив перехід на новий центр обробки карткових операцій, розпочавши співпрацю з Українським процесінговим центром (UPC).

Звертаємо вашу увагу, що технічні роботи з налаштування процесингового центру триватимуть до 11 листопада. У цей період можлива затримка в роботі сервісів, пов’язаних з картками (отримання PIN-коду, зарахування коштів на карткові рахунки та ін.) до декількох годин. Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу.

У разі виникнення запитань просимо телефонувати до контакт-центру банку за номером: 0 800 300 880, писати у Facebook Messenger або звертатись до будь-якого відділення банку. Усі відділення банку працюють в стандартному режимі.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!

Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?
Порт
 
Повідомлень: 668
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:06

Є і таке інфо

Forward Bank перейшов на новий процесинговий центр

Forward Bank здійснив перехід на новий центр обробки карткових операцій, розпочавши співпрацю з Українським процесінговим центром (UPC).

Ми завдячуємо нашому новому партнеру UPC та VISA Україна за ефективну співпрацю, а клієнтам – за лояльне відношення. Завдяки переходу на Український процесінговий центр ми маємо можливість оперативніше впроваджувати інноваційні технології та сервіси щодо оформлення та обслуговування платіжних карток.

Переважна більшість операцій з картками банку виконується у звичайному режимі. Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу. В планах на найближчі місяці суттєве удосконалення Інтернет-банку та запуск нового мобільного додатку.

У разі виникнення запитань просимо телефонувати до контакт-центру банку за номером: 0 800 300 880, писати у Facebook Messenger або звертатись до будь-якого відділення банку. Усі відділення банку працюють в стандартному режимі.
http://www.forward-bank.com/press-cente ... iy-tsentr/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:09

  Порт написав:Шановні клієнти!

Forward Bank здійснив перехід на новий центр обробки карткових операцій, розпочавши співпрацю з Українським процесінговим центром (UPC).

Звертаємо вашу увагу, що технічні роботи з налаштування процесингового центру триватимуть до 11 листопада. У цей період можлива затримка в роботі сервісів, пов’язаних з картками (отримання PIN-коду, зарахування коштів на карткові рахунки та ін.) до декількох годин. Також поетапно вводиться в експлуатацію новий Інтернет-банк з поступовим розширенням функціоналу.

У разі виникнення запитань просимо телефонувати до контакт-центру банку за номером: 0 800 300 880, писати у Facebook Messenger або звертатись до будь-якого відділення банку. Усі відділення банку працюють в стандартному режимі.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!

Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?

Так це замість ІБ Віра нам виложила. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:26

  Порт написав:Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?

Да Вы оптимист! :D
Хорошо, если они к 1 декабря справятся.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:29

  lubopytnaya написав:
  Порт написав:Это что? В переводе на нормальный - ИБ не будет работать до 11 ноября?

Да Вы оптимист! :D
Хорошо, если они к 1 декабря справятся.

Сьогодні в 24-00 все має працювати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:39

Йшов 5 (чи то 6) день переходу...

:oops:

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Порт написав:технічні роботи з налаштування процесингового центру триватимуть до 11 листопада.

Ждем-с.

Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:49

  lubopytnaya написав:
  Порт написав:технічні роботи з налаштування процесингового центру триватимуть до 11 листопада.

Ждем-с.

Зображення[/url]


А у алибабаевича в этот день распродажа.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:00

  Ratatui написав:А у алибабаевича в этот день распродажа.

Боюсь, что в данном случае нам можно рассчитывать лишь на это: :D

Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3222322332243225>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1546, 1547, 1548
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15479 2207273
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:35
ignorabimus
Банк 3/4 1 ... 8, 9, 10
Модератор » Суб 26 лис, 2011 17:24
98 30255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:33
ignorabimus
Універсал (Universal Bank) 1 ... 553, 554, 555
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5547 1344658
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 20:47
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.