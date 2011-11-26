1) Можно ли будет пополнить "Депозитку" через банкомат?
2) Можно ли будет без проблем снять с Депозитки наличку в банкоматах других банков?
3) Имеется в виду с завтрашнего дня, а не после 11-го ноября.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:12
А более скромные пожелания?
1) Можно ли будет пополнить "Депозитку" через банкомат?
2) Можно ли будет без проблем снять с Депозитки наличку в банкоматах других банков?
3) Имеется в виду с завтрашнего дня, а не после 11-го ноября.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|