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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:12

А более скромные пожелания?

1) Можно ли будет пополнить "Депозитку" через банкомат?
2) Можно ли будет без проблем снять с Депозитки наличку в банкоматах других банков?
3) Имеется в виду с завтрашнего дня, а не после 11-го ноября.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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