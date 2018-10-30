1) Можно ли будет пополнить "Депозитку" через банкомат?
2) Можно ли будет без проблем снять с Депозитки наличку в банкоматах других банков?
3) Имеется в виду с завтрашнего дня, а не после 11-го ноября.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:12
А более скромные пожелания?
1) Можно ли будет пополнить "Депозитку" через банкомат?
2) Можно ли будет без проблем снять с Депозитки наличку в банкоматах других банков?
3) Имеется в виду с завтрашнего дня, а не после 11-го ноября.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:17
раз усім весело і сосна впридачу (геніальний маркетинговий хід під час переходу, вважаю!)
значить усе буде добре
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:57
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:15
Шо робити
Шановний представник, форвард банку, як можно дізнатись стан мого карткового рахунку, яку суму я маю гасити?? Ні гарячка ні чат бот ні відділення не можуть мені цього сказати.
І друге яким чином можна погасити картку, банкомати не працюють, перевод з монобанку не зрозуміло чи дїйде?
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:17
щось пішло не так..
чи про яку середу йшла мова?
і якого року!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зашла на сайт. При попытке зайти в интернет-банк, написано, что работы до 11 ноября будут продолжаться...
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