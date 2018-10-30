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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:12

А более скромные пожелания?

1) Можно ли будет пополнить "Депозитку" через банкомат?
2) Можно ли будет без проблем снять с Депозитки наличку в банкоматах других банков?
3) Имеется в виду с завтрашнего дня, а не после 11-го ноября.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:58

Что с размерами сосны?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:07

....сосни іголочку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:17

раз усім весело і сосна впридачу (геніальний маркетинговий хід під час переходу, вважаю!)
значить усе буде добре

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:57

  octopus написав:
  vcy написав:Пополнял сегодня "Депозитку", новый интерфейс, возможность добавить или заменить если выплюнул. СМС о поступлении пришла как обычно, почти сразу.
Как пополняли депозитку? Через кэш-ин банкомат?


Да.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:03

Бонусы (кэшбэк) к депозитам еще дают?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:15

Шо робити

Шановний представник, форвард банку, як можно дізнатись стан мого карткового рахунку, яку суму я маю гасити?? Ні гарячка ні чат бот ні відділення не можуть мені цього сказати.
І друге яким чином можна погасити картку, банкомати не працюють, перевод з монобанку не зрозуміло чи дїйде?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Друзья, добрый день. Согласно полученной информации от IT-департамента, работа Интернет-банка будет налажена в течении 1-2 дней. Мы сейчас прикладываем все усилия, чтобы система заработала как можно скорее и в полной мере.
Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на Ваше понимание.

Ок. Середа 00-00. Справитесь?



щось пішло не так..

чи про яку середу йшла мова?
:lol:

і якого року!?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зашла на сайт. При попытке зайти в интернет-банк, написано, что работы до 11 ноября будут продолжаться...
Hella
 
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