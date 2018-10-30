11 ноября - это уже даже не смешно.
Больше двух недель переезжать на новый процессинг - это за гранью.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:48
11 ноября - это уже даже не смешно.
Больше двух недель переезжать на новый процессинг - это за гранью.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:53
Вам повезло. Кэш-ин банкомат в моем отделении заклеен бумажкой "Временно не работает. Обновление программного обеспечения". Пополнять через кассу не решился.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:01
Доброго дня. Напишіть Ваш номер телефону, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com. Коллеги зв'яжуться з Вами найближчим часом та проконсультують.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це триндєц. Тиждень банк не не проводить операції... Списати списали, але поповнення не зарахували... І ще чекати до 11 листопада.
Дібіли.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:18
Кочевник
Вы что-то другое ожидали? Проводить какие-либо действия с картой перед самой сменой процессинга - весьма смело с вашей стороны... Вот и нарвались, ожидаемо вполне
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Всі операції до зміни процесінга я провів успішно. А ось після зміни провів тестову операцію, але ці смізіхльоби, виявляеться, не можуть досі навести ладу.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нові обіцянки від теплої лінії - спробувати скористатися послугами після 17.00 ))
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что-то смс не приходят при пополнении депозитки СЕПом. Телеграм бот показывает остаток в 100 меньше фактического
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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