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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:48

11 ноября - это уже даже не смешно.
Больше двух недель переезжать на новый процессинг - это за гранью.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:53

  vcy написав:
  octopus написав:
  vcy написав:Пополнял сегодня "Депозитку", новый интерфейс, возможность добавить или заменить если выплюнул. СМС о поступлении пришла как обычно, почти сразу.
Как пополняли "Депозитку"? Через кэш-ин банкомат?

Да.
Вам повезло. Кэш-ин банкомат в моем отделении заклеен бумажкой "Временно не работает. Обновление программного обеспечения". Пополнять через кассу не решился.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3531
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:01

  ukr0014959 написав:Шановний представник, форвард банку, як можно дізнатись стан мого карткового рахунку, яку суму я маю гасити?? Ні гарячка ні чат бот ні відділення не можуть мені цього сказати.
І друге яким чином можна погасити картку, банкомати не працюють, перевод з монобанку не зрозуміло чи дїйде?

Доброго дня. Напишіть Ваш номер телефону, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com. Коллеги зв'яжуться з Вами найближчим часом та проконсультують.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Це триндєц. Тиждень банк не не проводить операції... Списати списали, але поповнення не зарахували... І ще чекати до 11 листопада.
Дібіли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:18

Кочевник
Вы что-то другое ожидали? Проводить какие-либо действия с картой перед самой сменой процессинга - весьма смело с вашей стороны... :? Вот и нарвались, ожидаемо вполне ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6066
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всі операції до зміни процесінга я провів успішно. А ось після зміни провів тестову операцію, але ці смізіхльоби, виявляеться, не можуть досі навести ладу.
Кочевник
 
Повідомлень: 499
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Нові обіцянки від теплої лінії - спробувати скористатися послугами після 17.00 ))
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что-то смс не приходят при пополнении депозитки СЕПом. Телеграм бот показывает остаток в 100 меньше фактического
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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  #<1 ... 3223322432253226
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