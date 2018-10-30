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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера еще не показывало, сегодня хоть что-то
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это у старого бота все карты заблокированы. Новый ForwardBankBot остатки уже выдает - но пока далекие от реальности (по моим расчетам) :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:56

Очень напоминает сценарий Дельты. Другим банкам для смены процессинга или аналогичных работ хватает одной ночи, или суток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:57

Банка в напівкомі...можна і звітність глянути.
Вона тут лежить
http://www.forward-bank.com/about/recor ... KZE3kv.pdf
Цифірь, як на мене, показує що при докапіталізації
свіжої копійки Таріко заніс порядку 100 млн грн, зовсім невелику дещицю.
А порядку 500 млн перекантував із того що було в Фарсі в статутник.
Статутник більший мільярда вже проїли давно (багато років відємний фінансовий результат).
Свіжих 110 млн зразу ж віддали в закрома НБУ, щоб задобрити регулятора, так собі міркую.
Так що грошенят в банці не густо.
Деполюди винесли до 1415 млн грн.
аХцію по депозитці слід посилювати, щоб імяреки підставили плече.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 31 жов, 2018 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:59

  Вкладчик1234 написав:Очень напоминает сценарий Дельты. Другим банкам для смены процессинга или аналогичных работ хватает одной ночи, или суток

А шо в Дельті було...геть забув. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:07

  Квесторе_поверніться написав:А шо в Дельті було...геть забув

"Переходили на новый процессинг" пока не перешли в Фонд.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:33

  Lost написав:как вам удается через Телеграм бот баланс по карте проверять?!? у меня по всем картам выдает что "Ваша карта заблокирована" :(
У меня аналогично.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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