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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчера еще не показывало, сегодня хоть что-то
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это у старого бота все карты заблокированы. Новый ForwardBankBot остатки уже выдает - но пока далекие от реальности (по моим расчетам)
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:56
Очень напоминает сценарий Дельты. Другим банкам для смены процессинга или аналогичных работ хватает одной ночи, или суток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:57
Банка в напівкомі...можна і звітність глянути.
Вона тут лежить
Цифірь, як на мене, показує що при докапіталізації
свіжої копійки Таріко заніс порядку 100 млн грн, зовсім невелику дещицю.
А порядку 500 млн перекантував із того що було в Фарсі в статутник.
Статутник більший мільярда вже проїли давно (багато років відємний фінансовий результат).
Свіжих 110 млн зразу ж віддали в закрома НБУ, щоб задобрити регулятора, так собі міркую.
Так що грошенят в банці не густо.
Деполюди винесли до 1415 млн грн.
аХцію по депозитці слід посилювати, щоб імяреки підставили плече.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 31 жов, 2018 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:59
А шо в Дельті було...геть забув.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:07
"Переходили на новый процессинг" пока не перешли в Фонд.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:33
У меня аналогично.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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