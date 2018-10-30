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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3225322632273228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:игнал тривожний.
2. Депо не пролонгувався?


Да, пролонгировался , но интернет банкинг же не работал . Как бы я его закрыл ?
hvv
 
Повідомлень: 2
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:13

  Квесторе_поверніться написав:1. Сигнал тривожний.

Сообщения: 1
С нами с: 31.10.18
Как вариант?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3533
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:41

  hvv написав:
  Квесторе_поверніться написав:игнал тривожний.
2. Депо не пролонгувався?


Да, пролонгировался , но интернет банкинг же не работал . Как бы я его закрыл ?

Через теплу лінію 0800....автопролонгацію можна було відмінити...а там слід чекати наступного терміну завершення депо. :(
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:25

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:1. Сигнал тривожний.

Сообщения: 1
С нами с: 31.10.18
Как вариант?

ИБ заработал ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30

  sens написав:
  octopus написав:[
С нами с: 31.10.18

ИБ заработал ?

Ні. До 11 листопада року 2018 не запрацює, твердо обіцяли.
А там видно буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25973
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
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  #<1 ... 3225322632273228
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