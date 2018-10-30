Да, пролонгировался , но интернет банкинг же не работал . Как бы я его закрыл ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:13
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:41
Через теплу лінію 0800....автопролонгацію можна було відмінити...а там слід чекати наступного терміну завершення депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:25
ИБ заработал ?
никому не верю
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30
Ні. До 11 листопада року 2018 не запрацює, твердо обіцяли.
А там видно буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|