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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3226322732283229>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:игнал тривожний.
2. Депо не пролонгувався?


Да, пролонгировался , но интернет банкинг же не работал . Как бы я его закрыл ?
hvv
 
Повідомлень: 2
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:13

  Квесторе_поверніться написав:1. Сигнал тривожний.

Сообщения: 1
С нами с: 31.10.18
Как вариант?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:41

  hvv написав:
  Квесторе_поверніться написав:игнал тривожний.
2. Депо не пролонгувався?


Да, пролонгировался , но интернет банкинг же не работал . Как бы я его закрыл ?

Через теплу лінію 0800....автопролонгацію можна було відмінити...а там слід чекати наступного терміну завершення депо. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:25

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:1. Сигнал тривожний.

Сообщения: 1
С нами с: 31.10.18
Как вариант?

ИБ заработал ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30

  sens написав:
  octopus написав:[
С нами с: 31.10.18

ИБ заработал ?

Ні. До 11 листопада року 2018 не запрацює, твердо обіцяли.
А там видно буде.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:00

  Квесторе_поверніться написав:Терміни переходу на наш процесінг зірвано, обіцянки не виконано...стандарт лишився руский? Де шановний офПред шо скаже?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:09

Офпреда нет.
Есть только Керівник прес-служби – Віра Тарасенко
vv-tarasenko@forward-bank.com

Пишите письма :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15

  lubopytnaya написав:Офпреда нет.
Есть только Керівник прес-служби – Віра Тарасенко
vv-tarasenko@forward-bank.com

Пишите письма :D

До Віри є доВіра?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте. Сказали - звоните в колл-центр, банкоматы не работают, в кассе вам тоже не посмотрят.
Дозвонилась в колл-центр. Остаток узнала, также узнала, что из четырех депозитов девушка видит только два. Не знаю, что думать.
Один из тех, которые она не видит, был переложен 16 октября...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Офпреда нет.
Есть только Керівник прес-служби – Віра Тарасенко
vv-tarasenko@forward-bank.com

Пишите письма :D

До Віри є доВіра?

Ну, можно завалить пресс-службу гневными письмами :wink:
Может, они будут быстрее шевелиться и откроют доступ к ИБ, не дожидаясь 11 ноября.
К примеру, 9 или 10 ноября :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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