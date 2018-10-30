Да, пролонгировался , но интернет банкинг же не работал . Как бы я его закрыл ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:13
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:41
Через теплу лінію 0800....автопролонгацію можна було відмінити...а там слід чекати наступного терміну завершення депо.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:25
ИБ заработал ?
никому не верю
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30
Ні. До 11 листопада року 2018 не запрацює, твердо обіцяли.
А там видно буде.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:00
+50грн !
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:09
Офпреда нет.
Есть только Керівник прес-служби – Віра Тарасенко
vv-tarasenko@forward-bank.com
Пишите письма
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15
До Віри є доВіра?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте. Сказали - звоните в колл-центр, банкоматы не работают, в кассе вам тоже не посмотрят.
Дозвонилась в колл-центр. Остаток узнала, также узнала, что из четырех депозитов девушка видит только два. Не знаю, что думать.
Один из тех, которые она не видит, был переложен 16 октября...
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:27
Ну, можно завалить пресс-службу гневными письмами
Может, они будут быстрее шевелиться и откроют доступ к ИБ, не дожидаясь 11 ноября.
К примеру, 9 или 10 ноября
Жадность и Отвага!
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