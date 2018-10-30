Дата дуже орієнтовна.
На депозитку вже нарахували прОцент за попередній місяць.
СМС не ходять...очевидно.
Депо до жовтня року 2018 бачать на теплій лінії.
А за жовтень року 2018 депо погубили в аналах переходу на новий процесінг.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дата дуже орієнтовна.
На депозитку вже нарахували прОцент за попередній місяць.
СМС не ходять...очевидно.
Депо до жовтня року 2018 бачать на теплій лінії.
А за жовтень року 2018 депо погубили в аналах переходу на новий процесінг.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:45
Если есть бумажковый договор, то это не проблема.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48
Саме цей договір і платіжне доручення...і береже спокійний сон.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:32
1) Проценты на Депозитку за октябрь действительно уже начислили.
2) Сегодня пополнил ее через банкомат - СМС пришла сразу же.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:37
По картах налагоджуэться...а депо погубили.
А як з аХцією 16% до кінця жовтня...що чути.?
Були численні прохання трудящих до продовження та посилення до мінімум 17 прОцентів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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