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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3226322732283229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:не дожидаясь 11 ноября.

Дата дуже орієнтовна.
На депозитку вже нарахували прОцент за попередній місяць.
СМС не ходять...очевидно. :(
Депо до жовтня року 2018 бачать на теплій лінії.
А за жовтень року 2018 депо погубили в аналах переходу на новий процесінг. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:45

  Квесторе_поверніться написав:А за жовтень року 2018 депо погубили в аналах переходу на новий процесінг. :(

Если есть бумажковый договор, то это не проблема.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А за жовтень року 2018 депо погубили в аналах переходу на новий процесінг. :(

Если есть бумажковый договор, то это не проблема.

Саме цей договір і платіжне доручення...і береже спокійний сон. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29

  Hella написав:Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте.
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:32

  Квесторе_поверніться написав:На депозитку вже нарахували прОцент за попередній місяць.
СМС не ходять...очевидно. :(

1) Проценты на Депозитку за октябрь действительно уже начислили.
2) Сегодня пополнил ее через банкомат - СМС пришла сразу же.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:37

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:На депозитку вже нарахували прОцент за попередній місяць.
СМС не ходять...очевидно. :(

1) Проценты на Депозитку за октябрь действительно уже начислили.
2) Сегодня пополнил ее через банкомат - СМС пришла сразу же.

По картах налагоджуэться...а депо погубили. :(
А як з аХцією 16% до кінця жовтня...що чути.?
Були численні прохання трудящих до продовження та посилення до мінімум 17 прОцентів. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:33

  Квесторе_поверніться написав:А як з аХцією 16% до кінця жовтня...що чути.?
Були численні прохання трудящих до продовження та посилення до мінімум 17 прОцентів. :)
Я просил ... :mrgreen:
Но пока ничего не слышно. :(
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интересно, что с депозитами, которые закончились в разгар процессинга
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:58

  octopus написав:
  Hella написав:Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте.
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot

Ничего подобного: за день смотрел 2 раза - получил две разные цифры не совпадающие с реальностью.
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