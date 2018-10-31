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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3227322832293230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:20

  octopus написав:
  Hella написав:Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте.
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot


толку от Бота если деньги упали на счет , а без ИБ их никуда перевести нельзя . Если мне надо , то я должен топать в отделение :?: Это не переход на новый процессинг это техническое ВА :evil: :!:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:55

  octopus написав:
  Hella написав:Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте.
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot


Спасибо, попробую - через интернет ).
З.Ы. Попробовала, но: Error
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Ну нет у меня смартфона ))).
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:59

  Boundless написав:Интересно, что с депозитами, которые закончились в разгар процессинга


Завтра узнаю :). Повезло, так повезло...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:23

  ramaz написав:
  octopus написав:Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot

Ничего подобного: за день смотрел 2 раза - получил две разные цифры не совпадающие с реальностью.
Сегодня тоже смотрел 2 раза и получил 2 разные цифры - одна без %% (совпадающая с моими записями), другая (большая), как я понимаю, уже с начисленными %%.
Востаннє редагувалось octopus в Сер 31 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:27

  Hella написав:
  octopus написав:Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через
https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot


З.Ы. Попробовала, но: Error
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Попробуйте сначала https://web.telegram.org, там запросят ваш номер телефона для высылки СМС с кодом подтверждения. Этого достаточно для регистрации.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 02:23

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо в Дельті було...геть забув

"Переходили на новый процессинг" пока не перешли в Фонд.


У дельты между завершением перехода на новый процессинг и фондом прошло полтора месяца. С теплотой вспоминаю те денёчки. Хоть было что на форуме почитать
WachtAmRhein
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