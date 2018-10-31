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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:20
octopus написав: Hella написав:
Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте.
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете черезhttps://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot
толку от Бота если деньги упали на счет , а без ИБ их никуда перевести нельзя . Если мне надо , то я должен топать в отделение
Это не переход на новый процессинг это техническое ВА
никому не верю
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:55
octopus написав: Hella написав:
Днем зашла в банк, хотела узнать остаток на карте.
Можно смотреть через @ForwardBankBot в Telegram - показывает правильно. Кстати, Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете черезhttps://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot
Спасибо, попробую - через интернет ).
З.Ы. Попробовала, но: Error
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Ну нет у меня смартфона ))).
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Hella
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:59
Boundless написав:
Интересно, что с депозитами, которые закончились в разгар процессинга
Завтра узнаю
. Повезло, так повезло...
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Hella
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:23
ramaz написав:
Ничего подобного: за день смотрел 2 раза - получил две разные цифры не совпадающие с реальностью.
Сегодня тоже смотрел 2 раза и получил 2 разные цифры - одна без %% (совпадающая с моими записями), другая (большая), как я понимаю, уже с начисленными %%.
Востаннє редагувалось octopus
в Сер 31 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:27
Hella написав:
З.Ы. Попробовала, но: Error
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Попробуйте сначала https://web.telegram.org
, там запросят ваш номер телефона для высылки СМС с кодом подтверждения. Этого достаточно для регистрации.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 02:23
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав:
А шо в Дельті було...геть забув
"Переходили на новый процессинг" пока не перешли в Фонд.
У дельты между завершением перехода на новый процессинг и фондом прошло полтора месяца. С теплотой вспоминаю те денёчки. Хоть было что на форуме почитать
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