Hella написав:

octopus написав: Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через

https://web.telegram.org/#/im?p=@ForwardBankBot Telegram не обязательно устанавливать на смартфоне - можно смотреть в Интернете через

З.Ы. Попробовала, но: ErrorYou don't have a Telegram account yet, please sign up with Android / iPhone first