Друзья, добрый день. Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме. К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward написав:Друзья, добрый день. Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме. К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
напомните, номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?
Support BForward написав:Друзья, добрый день. Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме. К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
Не вводьте в оману. Карти недоступні для операцій, оскількі баланс є від`ємний і не відповідає реальному балансу.