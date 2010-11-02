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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3229323032313232>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:45

  Квесторе_поверніться написав:
Репутаційні втрати присутні. Може згладити їх послабленням тарифної політики.
Наприклад не брати 40 грн за погашення кредиту саме через касу.Ні?

Ні. Раніше банк крав з депозитки по 17 гривень в місяць. А за жовтень вкрав вже 30. Піду та закрию такий продукт.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:47

  Vial написав:
  Квесторе_поверніться написав:
Репутаційні втрати присутні. Може згладити їх послабленням тарифної політики.
Наприклад не брати 40 грн за погашення кредиту саме через касу.Ні?

Ні. Раніше банк крав з депозитки по 17 гривень в місяць. А за жовтень вкрав вже 30. Піду та закрию такий продукт.


із Депозитки не тиряють
їх можна (було) вернути зробивши будь-яку проводку навіть на 1 коп між Депозиткою і ін. своєю картою чи рахунком.
17 грн вертається назад

але як буде - хз
чекаємо поки що у моря погоди...

я нарахував вже тиждень із часу анонсу переходу на новий процессінг.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:57

  Кочевник написав:Мені раз на пару годин борг на 200 грн зменшуюють ))) Вже дійшло до -600 грн.
У меня веселее - дебетовка с нулевым остатком:
Баланс по картці №: ХХХХ
-30,48
-3048,00
-1524,00
и операций на похожие суммы я не припоминаю:)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:22

  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.

напомните, номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:24

  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.

Не вводьте в оману. Карти недоступні для операцій, оскількі баланс є від`ємний і не відповідає реальному балансу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:28

  Stringer написав:номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?
Поменялись. Если знаете номер договора (есть в выписке), то забив его сюда https://partners.easypay.ua/bank/forwar ... t-contract , можно увидеть новый номер счета.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:28

  Stringer написав:напомните, номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?

мне 10 октября была смс с указанием нового номера счета по Выручалке с 16 октября. Ранее аналогичные были по дебеткам так же с указанием дат начала действия нового счета.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30

  vollena71 написав:
  Stringer написав:напомните, номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?

мне 10 октября была смс с указанием нового номера счета по Выручалке с 16 октября. Ранее аналогичные были по дебеткам так же с указанием дат начала действия нового счета.

мне по дебеткам тоже были смски, а по кредитке не было..., а посмотреть в иб :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:33

  Asdушный написав:
  Stringer написав:номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?
Поменялись. Если знаете номер договора (есть в выписке), то забив его сюда https://partners.easypay.ua/bank/forwar ... t-contract , можно увидеть новый номер счета.

спасибо добрый человек
Stringer
 
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