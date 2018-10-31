|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:59
Депозит отдали, но поуговаривали остаться.
Один из двух банкоматов работает, но не для карт форвард-банка. По карте ВТБ (Ваши гроши) отдал, по своей - "недостаточно денег на счету", хотя колл-цент назвал сумму. В отделении сказали, что это проблема в банкомате. Пока не настроят, только расплачиваться в магазинах.
В магазинах без проблем.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 822
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:18
Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
Не друзья мы скунсу, НЕ ДРУЗЬЯ!!!
Возможен такой вариант, что мы подружимся, но если будут депо под 23% и кишмиш 10% на фффсё
По другому кидок через кабаку не простим никада
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2535
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:39
Hella написав:...По карте Ваши гроши ....
Сколько за раз? Далеко проверять.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:11
Hella написав:
Депозит отдали, но поуговаривали остаться.
Один из двух банкоматов работает, но не для карт форвард-банка. По карте ВТБ (Ваши гроши) отдал, по своей - "недостаточно денег на счету", хотя колл-цент назвал сумму. В отделении сказали, что это проблема в банкомате. Пока не настроят, только расплачиваться в магазинах.
В магазинах без проблем.
Снял сегодня на пробу 50 грн с депозитки в банкомате форварда. Выдал, смс не пришла, остаток на счету уменьшился на 50 грн.
panatar.com
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2677
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|63272
|7908741
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13319
|2581050
|
Чет 01 лис, 2018 20:36
ruvex
|
|5578
|1346679
|
|