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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3229323032313232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Депозит отдали, но поуговаривали остаться.

Один из двух банкоматов работает, но не для карт форвард-банка. По карте ВТБ (Ваши гроши) отдал, по своей - "недостаточно денег на счету", хотя колл-цент назвал сумму. В отделении сказали, что это проблема в банкомате. Пока не настроят, только расплачиваться в магазинах.
В магазинах без проблем.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:18

  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.

Не друзья мы скунсу, НЕ ДРУЗЬЯ!!!
Возможен такой вариант, что мы подружимся, но если будут депо под 23% и кишмиш 10% на фффсё
По другому кидок через кабаку не простим никада
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Hella написав:...По карте Ваши гроши ....


Сколько за раз? Далеко проверять.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:11

  Hella написав:Депозит отдали, но поуговаривали остаться.

Один из двух банкоматов работает, но не для карт форвард-банка. По карте ВТБ (Ваши гроши) отдал, по своей - "недостаточно денег на счету", хотя колл-цент назвал сумму. В отделении сказали, что это проблема в банкомате. Пока не настроят, только расплачиваться в магазинах.
В магазинах без проблем.

Снял сегодня на пробу 50 грн с депозитки в банкомате форварда. Выдал, смс не пришла, остаток на счету уменьшился на 50 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:13

  Sinica написав:Support BForward, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?

99% что это блокировки, которые снимутся после проводки (2-3раб. дня)
Нужно просто подождать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:18

  deneg net написав:
  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.

Не друзья мы скунсу, НЕ ДРУЗЬЯ!!!
Возможен такой вариант, что мы подружимся, но если будут депо под 23% и кишмиш 10% на фффсё
По другому кидок через кабаку не простим никада

Тамбовський вовк скунсу товариш... :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:42

  Вкладчик1234 написав:
  Sinica написав:Support BForward, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?

99% что это блокировки, которые снимутся после проводки (2-3раб. дня)
Нужно просто подождать

Это плохо. Раньше(до миграции) такого не было, да и не должно быть, это надо исправлять.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:45

про комісію при знятті, якої не повинно бути, офпред вже відповідав
viewtopic.php?p=4484971#p4484971
casper12
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