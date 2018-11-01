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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:59
Депозит отдали, но поуговаривали остаться.
Один из двух банкоматов работает, но не для карт форвард-банка. По карте ВТБ (Ваши гроши) отдал, по своей - "недостаточно денег на счету", хотя колл-цент назвал сумму. В отделении сказали, что это проблема в банкомате. Пока не настроят, только расплачиваться в магазинах.
В магазинах без проблем.
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Hella
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:18
Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
Не друзья мы скунсу, НЕ ДРУЗЬЯ!!!
Возможен такой вариант, что мы подружимся, но если будут депо под 23% и кишмиш 10% на фффсё
По другому кидок через кабаку не простим никада
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deneg net
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:39
Hella написав:...По карте Ваши гроши ....
Сколько за раз? Далеко проверять.
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Інкогніто
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Додано: Чет 01 лис, 2018 21:11
Hella написав:
Депозит отдали, но поуговаривали остаться.
Один из двух банкоматов работает, но не для карт форвард-банка. По карте ВТБ (Ваши гроши) отдал, по своей - "недостаточно денег на счету", хотя колл-цент назвал сумму. В отделении сказали, что это проблема в банкомате. Пока не настроят, только расплачиваться в магазинах.
В магазинах без проблем.
Снял сегодня на пробу 50 грн с депозитки в банкомате форварда. Выдал, смс не пришла, остаток на счету уменьшился на 50 грн.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:07
Support BForward, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?
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Sinica
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:13
Sinica написав:Support BForward
, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?
99% что это блокировки, которые снимутся после проводки (2-3раб. дня)
Нужно просто подождать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:18
deneg net написав: Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
Не друзья мы скунсу, НЕ ДРУЗЬЯ!!!
Возможен такой вариант, что мы подружимся, но если будут депо под 23% и кишмиш 10% на фффсё
По другому кидок через кабаку не простим никада
Тамбовський вовк скунсу товариш...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:42
Вкладчик1234 написав: Sinica написав:Support BForward
, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?
99% что это блокировки, которые снимутся после проводки (2-3раб. дня)
Нужно просто подождать
Это плохо. Раньше(до миграции) такого не было, да и не должно быть, это надо исправлять.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:45
про комісію при знятті, якої не повинно бути, офпред вже відповідавviewtopic.php?p=4484971#p4484971
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:35
Вкладчик1234 написав:
99% что это блокировки, которые снимутся после проводки (2-3раб. дня)
Нужно просто подождать
Ага, а ещё из "блокировки" было бы хорошо снять ещё 1000+грн, которые улетучились с Авторской карты
Жду не дождусь посмотреть выписку
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Sinica
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