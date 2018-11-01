RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3230323132323233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 06:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Телего-бот нарешті показуэ коректний остаток. Пройшли оплати по карті, в якої раніше був від`ємний баланс.
Кочевник
 
Повідомлень: 507
З нами з: 16.02.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3230323132323233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6326, 6327, 6328
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63278 7909838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 06:41
Ой+
Універсал (Universal Bank) 1 ... 556, 557, 558
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5579 1346880
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 23:36
Nighthawk
ВТБ Банк 1 ... 1330, 1331, 1332
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13319 2581263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 20:36
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.