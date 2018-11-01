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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 06:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Телего-бот нарешті показуэ коректний остаток. Пройшли оплати по карті, в якої раніше був від`ємний баланс.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так это починят для всех или нужно индивидуально обращаться?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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