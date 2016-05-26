Добрый день. Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Будем выяснять. Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:13
Добрый день. Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Будем выяснять. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Странные акции предлагает банк: депозит "Крок назустрич базовый" на год под 13.7% всего, но ещё акция-добавка +4.3%, выплачивают раз в квартал. В условиях акции написано, что её могут отменить в любое время, смотрите на сайте банка сами-банк смс про отмену вам не пришлёт. И забрать депозит после изменения условий-нельзя, НБУ не разрешает досрочно расторгать договора-так объяснили в банке. Как вы думаете, банк хороший?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:22
Занесите в ТАС под 17,75% или Exim под 17,86%.
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