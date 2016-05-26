|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:13
Sinica написав:Support BForward
, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?
Добрый день. Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com
. Будем выяснять. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2656
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20
Странные акции предлагает банк: депозит "Крок назустрич базовый" на год под 13.7% всего, но ещё акция-добавка +4.3%, выплачивают раз в квартал. В условиях акции написано, что её могут отменить в любое время, смотрите на сайте банка сами-банк смс про отмену вам не пришлёт. И забрать депозит после изменения условий-нельзя, НБУ не разрешает досрочно расторгать договора-так объяснили в банке. Как вы думаете, банк хороший?
-
серенький
-
-
- Повідомлень: 2129
- З нами з: 02.07.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:22
серенький написав:
Странные акции предлагает банк: депозит "Крок назустрич базовый" на год под 13.7% всего, но ещё акция-добавка +4.3%, выплачивают раз в квартал. В условиях акции написано, что её могут отменить в любое время, смотрите на сайте банка сами-банк смс про отмену вам не пришлёт. И забрать депозит после изменения условий-нельзя, НБУ не разрешает досрочно расторгать договора-так объяснили в банке. Как вы думаете, банк хороший?
Занесите в ТАС под 17,75% или Exim под 17,86%.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:03
Інкогніто написав:
Hella написав:...По карте Ваши гроши ....
Сколько за раз? Далеко проверять.
500 грн. Количество ограничений не знаю. Снимала 2 раза, в прошлом месяце 3. Все без комиссии.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:05
unlock написав:
Снял сегодня на пробу 50 грн с депозитки в банкомате форварда. Выдал, смс не пришла, остаток на счету уменьшился на 50 грн.
Вот мне не выдали... но у меня не Депозитка, обычная авторская карта, на которую падают проценты по депозиту.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|71
|10275
|
П'ят 02 лис, 2018 13:02
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15489
|2208348
|
П'ят 02 лис, 2018 12:59
wig
|
|63299
|7911560
|
П'ят 02 лис, 2018 12:51
Vorlon
|