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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3230323132323233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:13

  Sinica написав:Support BForward, сегодня снимал наличные с "Депозитки" через банкомат Евронет.
При снятии 1000грн (500грн*2раза) снялись дополнительные 30грн (15грн*2раза) комиссии. К кому будет правильным обратится для корректировки баланса?

Добрый день. Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Будем выяснять. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Странные акции предлагает банк: депозит "Крок назустрич базовый" на год под 13.7% всего, но ещё акция-добавка +4.3%, выплачивают раз в квартал. В условиях акции написано, что её могут отменить в любое время, смотрите на сайте банка сами-банк смс про отмену вам не пришлёт. И забрать депозит после изменения условий-нельзя, НБУ не разрешает досрочно расторгать договора-так объяснили в банке. Как вы думаете, банк хороший?
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:22

  серенький написав:Странные акции предлагает банк: депозит "Крок назустрич базовый" на год под 13.7% всего, но ещё акция-добавка +4.3%, выплачивают раз в квартал. В условиях акции написано, что её могут отменить в любое время, смотрите на сайте банка сами-банк смс про отмену вам не пришлёт. И забрать депозит после изменения условий-нельзя, НБУ не разрешает досрочно расторгать договора-так объяснили в банке. Как вы думаете, банк хороший?


Занесите в ТАС под 17,75% или Exim под 17,86%.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:03

  Інкогніто написав:
Hella написав:...По карте Ваши гроши ....


Сколько за раз? Далеко проверять.


500 грн. Количество ограничений не знаю. Снимала 2 раза, в прошлом месяце 3. Все без комиссии.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:05

  unlock написав:Снял сегодня на пробу 50 грн с депозитки в банкомате форварда. Выдал, смс не пришла, остаток на счету уменьшился на 50 грн.


Вот мне не выдали... но у меня не Депозитка, обычная авторская карта, на которую падают проценты по депозиту.
Hella
 
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  #<1 ... 3230323132323233
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