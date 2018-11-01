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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29
Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:31
candidat написав:
Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.
точно также как и со счета на карту - через отделение
никому не верю
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