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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29
Перевод с карты Форвард на карту Форвард
Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:31
точно также как и со счета на карту - через отделение
никому не верю
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:06
і комісія 40 грн
гиги
+50грн !
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