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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29

Перевод с карты Форвард на карту Форвард

Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:31

  candidat написав:Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.

точно также как и со счета на карту - через отделение
никому не верю
sens
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greenozon
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