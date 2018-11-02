Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:29

Меня Форвард посылает. Вернее, наполовину. По одной карте, где всего несколько сотен гривен, банкомат Евронет выдаёт, а по другой, которую я обнулил перед сменой процессинга, а в начале этой недели пополнил её СЕПом, и ГЛ подтвердила зачисление и сумму на счёту, Евронет крутит шиш. Пишет: "Запит відхилено вашим банком. Зверніться до найближчого відділення". Не даёт снять даже 10 грн. Причём на карте есть не только деньги перевода, но и проценты за предыдущий месяц. Пробовал в трёх банкоматах Евронета, результат тот же самый. В общем, очень подвели. Кстати, мог бы в конце дня добавить ещё средств на карту Форварда, но теперь как-то не горю желанием, пока не будет свободного доступа к тем деньгам, которые уже на карте.