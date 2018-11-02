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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29
Перевод с карты Форвард на карту Форвард
Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:31
точно также как и со счета на карту - через отделение
никому не верю
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:06
і комісія 40 грн
гиги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Депозитквидають,місяць тому отримав. Треба питати на точці видачі чи є в наявності
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:29
Не снимаются деньги с карты
Меня Форвард посылает. Вернее, наполовину. По одной карте, где всего несколько сотен гривен, банкомат Евронет выдаёт, а по другой, которую я обнулил перед сменой процессинга, а в начале этой недели пополнил её СЕПом, и ГЛ подтвердила зачисление и сумму на счёту, Евронет крутит шиш. Пишет: "Запит відхилено вашим банком. Зверніться до найближчого відділення". Не даёт снять даже 10 грн. Причём на карте есть не только деньги перевода, но и проценты за предыдущий месяц. Пробовал в трёх банкоматах Евронета, результат тот же самый. В общем, очень подвели. Кстати, мог бы в конце дня добавить ещё средств на карту Форварда, но теперь как-то не горю желанием, пока не будет свободного доступа к тем деньгам, которые уже на карте.
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:39
Проблемка остается ...
С "Депозитки" деньги в чужих банкоматах можно снять без проблем, но взимают (блокируют?) комиссию в 15 грн.
Не страшно, но грустно ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 03 лис, 2018 17:53
А когда работал ИБ, можно было сразу запулить тысяч пятьдесят СЭПом, самый адекватный выход с Депозитки.
П.С. Кстати кто там переживает за вывод с депозитки? Только что 13 тыс. простым п2п снял, проблем нет. Видимо на время пока запустят ИБ лимиты сняли, а говорили невозможно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:09
Да я (пока) и не собираюсь выходить с Дерозитки - она в меня вполне устраивает для повседневных расходов.
Кстати, через Телеграм уже можно посмотреть не только остаток, но и краткую выписку по карте.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 03 лис, 2018 18:24
Мне проще на Моню соточку загнать и сразу остаток в СМС посмотреть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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