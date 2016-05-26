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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29

Перевод с карты Форвард на карту Форвард

Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:31

  candidat написав:Подскажите, пока не работает ИБ, можно как-то по-быстрому и без комиссии перевести деньги между картами Форварда? Только нужны такие варианты, чтоб не идти в отделение банка.

точно также как и со счета на карту - через отделение
никому не верю
sens
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і комісія 40 грн
гиги
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Депозитквидають,місяць тому отримав. Треба питати на точці видачі чи є в наявності
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:29

Не снимаются деньги с карты

Меня Форвард посылает. Вернее, наполовину. По одной карте, где всего несколько сотен гривен, банкомат Евронет выдаёт, а по другой, которую я обнулил перед сменой процессинга, а в начале этой недели пополнил её СЕПом, и ГЛ подтвердила зачисление и сумму на счёту, Евронет крутит шиш. Пишет: "Запит відхилено вашим банком. Зверніться до найближчого відділення". Не даёт снять даже 10 грн. Причём на карте есть не только деньги перевода, но и проценты за предыдущий месяц. Пробовал в трёх банкоматах Евронета, результат тот же самый. В общем, очень подвели. Кстати, мог бы в конце дня добавить ещё средств на карту Форварда, но теперь как-то не горю желанием, пока не будет свободного доступа к тем деньгам, которые уже на карте.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:39

Проблемка остается ...

С "Депозитки" деньги в чужих банкоматах можно снять без проблем, но взимают (блокируют?) комиссию в 15 грн.
Не страшно, но грустно ... :(
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 17:53

  octopus написав:С "Депозитки" деньги в чужих банкоматах можно снять без проблем, но взимают (блокируют?) комиссию в 15 грн.
Не страшно, но грустно ... :(

А когда работал ИБ, можно было сразу запулить тысяч пятьдесят СЭПом, самый адекватный выход с Депозитки.

П.С. Кстати кто там переживает за вывод с депозитки? Только что 13 тыс. простым п2п снял, проблем нет. Видимо на время пока запустят ИБ лимиты сняли, а говорили невозможно. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:09

  Фантом написав:А когда работал ИБ, можно было сразу запулить тысяч пятьдесят СЭПом, самый адекватный выход с Депозитки.
Да я (пока) и не собираюсь выходить с Дерозитки - она в меня вполне устраивает для повседневных расходов. :)
Кстати, через Телеграм уже можно посмотреть не только остаток, но и краткую выписку по карте.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 18:24

  octopus написав:
  Фантом написав:А когда работал ИБ, можно было сразу запулить тысяч пятьдесят СЭПом, самый адекватный выход с Депозитки.
Да я (пока) и не собираюсь выходить с Дерозитки - она в меня вполне устраивает для повседневных расходов. :)
Кстати, через Телеграм уже можно посмотреть не только остаток, но и краткую выписку по карте.

Мне проще на Моню соточку загнать и сразу остаток в СМС посмотреть. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:02

АХції 16% по депозитці капут? :(
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