А хто ж його тепер дізнається, без новомодного ІБ
якого чекати ще рівно тиждень згідно офіційних обіцянок офіційного представника банку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:08
А хто ж його тепер дізнається, без новомодного ІБ
якого чекати ще рівно тиждень згідно офіційних обіцянок офіційного представника банку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:11
Да Вы оптимист!
Думаю, лишь к декабрю управятся. Не зря же они столько сосен накупили для вкладчиков
Жадность и Отвага!
|